Andrea Gambini presidente dell’istituto Besta

Andrea Gambini nominato presidente della Fondazione Besta. Sarà dunque chiamato a lavorare con Paola Lattuada nominata direttore generale dello stesso istituto neurologico.

La squadra sarà anche composta da Francesco Bombelli, Francesca Zanconato e Sonia Madonna.

Decisi i componenti dei consigli di amministrazione delle altre Fondazioni IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) di diritto pubblico lombarde.

Al Policlinico Milano il ruolo di presidente affidato a Marco Giachetti. Nel CdA: Daniela Restelli; Patrizia Marzorati; Armando Vagliati; Carmelo Salvatore Ferraro.

All’Istituto Tumori arrivano: Marco Luigi Votta (Presidente); Roberto Lino, Giuseppe Comazzi; Gianluca Rossi; Alberto Bertagna; Paola Panzeri.

Per il San Matteo Pavia la scelta è caduta su Alessandro Venturi (Presidente); Pinuccia Verri; Sergio Costantino; Bruno Mazzacane; Nicolas Gallizzi.

«Abbiamo rispettato esclusivamente il criterio della meritocrazia e della capacità – assicura il presidente lombardo Attilio Fontana – A supportare questa mia valutazione ci sono anche le nuove regole che prevedono ulteriori controlli dell’operato dei direttori generali. Abbiamo inserito un’ulteriore verifica dopo 36 mesi che si aggiunge a quella dopo 24 e una verifica annuale degli obiettivi che la Giunta ha indicato come prioritari. Ulteriore novità è la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni».

Tra gli obiettivi indicati dalla giunta: l’accorciamento delle liste d’attesa e l’applicazione rigorosa della nuova legge sulla presa in carico del paziente cronico.