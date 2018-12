Da Arona a Santa Maria Maggiore, il Natale 2018 è “luminoso”

In occasione dei principali mercatini natalizi e delle feste in piazza, il territorio del Distretto turistico dei Laghi (che comprende la sponda piemontese del Verbano, il lago d’Orta e le Valli Ossolane) si accende con luci e musica e promuove 19 eventi inediti e luminosi.

Fontane, giochi di luci, proiezioni accompagneranno queste giornate di dicembre in un tour all’insegna della magia del Natale.

Di seguito il calendario completo:

LE FONTANE DANZANTI

Spettacoli notturni con getti acqua, colori e musica e un impianto in grado di ricreare una vera e propria “fontana musicale” con i suoi getti d’acqua in sintonia con le note musicali dei brani più classici (ma anche moderni); il tutto illuminato da riflettori con luci di diversi colori.

Una danza elegante e suggestiva di getti e d’acqua, di fasci di luce di vario colore, al ritmo della musica per una serata indimenticabile sullo sfondo unico del Lago Maggiore, del Lago d’Orta e delle Valli Ossolane. Gli spettacoli sono a cura di Pierre Gelil & C srl.

SABATO 8 DICEMBRE – Omegna, Largo Cobianchi ore 17

SABATO 15 DICEMBRE – Stresa, Piazza Marconi/Imbarcadero ore 17.00

VENERDI’ 21 DICEMBRE – Cannero, Piazza Alpini ore 20.30

SABATO 22 DICEMBRE – Verbania Intra, Imbarcadero Nuovo ore 17.30

DOMENICA 23 DICEMBRE – Cannobio, Santuario S.S. Pietà ore 18.00

LUNEDI’ 24 DICEMBRE – Baveno, Piazza IV Novembre ore 21.00

SABATO 29 DICEMBRE – Formazza, Valdo, campetto da sci ore 18.30

DOMENICA 30 DICEMBRE – Macugnaga, in prossimità del vecchio Dorf ore 22.00 11

VIDEO MAPPING

In programma sono inseriti anche molti spettacoli di Visual Art, una nuova tecnica di proiezione che può tramutare qualsiasi superficie in uno schermo video dinamico e proietta video e immagini su superfici reali, ottenendo effetti scenografici di grande impatto visivo amplificando e sottolineando la bellezza di una chiesa, di un palazzo o di un luogo, per completare con scenografie sorpendenti i propri spettacoli. Gli spettacoli sono a cura di Electric Land.

SABATO 8 DICEMBRE – Stresa, Villa Ducale ore 17.00

DOMENICA 9 DICEMBRE Arona, Piazza San Graziano ore 17.30

VENERDI’ 14 DICEMBRE – Cannero, Piazza della Chiesa ore 20.30

SABATO 15 DICEMBRE – Domodossola, Piazza Rovereto ore 17.00

DOMENICA 16 DICEMBRE – Verbania Suna, Lungolago ore 18.00

VENERDI’ 21 DICEMBRE – Arona, Piazza del Popolo ore 21.00

SABATO 22 DICEMBRE – Omegna, Piazza Mameli ore 17.30

DOMENICA 23 DICEMBRE – Baveno, Chiesa S.S. Gervaso e Protaso, ore 20.45

VENERDI’ 28 DICEMBRE – Formazza, Oratorio di Ponte ore 18.30

SABATO 29 DICEMBRE – Cannobio, Largo la Chiesa ore 17.00

DOMENICA 30 DICEMBRE – Santa Maria Maggiore, Villa Antonia ore 18.00