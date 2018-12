Asilo infantile Sant’Anna

Breve descrizione dell’offerta formativa

La Scuola Materna S. Anna si configura attualmente come istituto paritario ed ha costituito la propria matrice fondante a partire dalla tradizione cattolica: apre all’accoglienza di altre culture e realizza la propria identità pedagogica a partire dalla collaborazione con gli enti presenti sul territorio. Diviene in tale ottica evidente il pensiero portante della volontà di offrire a ciascun bambino un ambiente autorevole in cui poter vivere le proprie esperienze in libertà e responsabilità accanto a figure di riferimento valorizzanti e capaci di riconoscere e sostenere le autonomie. Una scelta pedagogica di questo tipo implica l’utilizzo sistematico di alcune tecniche operative specifiche (osservazione e costruzione di una buona relazione), che consentono di pervenire ad una maggior conoscenza del bambino e delle dinamiche che si manifestano quotidianamente.

Il lavoro svolto nell’ottica di osservazione e costruzione della relazione si declina lungo l’arco dei 3 anni con uno sguardo pedagogico volto alla creazione di un cammino di crescita e di accompagnamento allo sviluppo del singolo in autonomia così come in relazione con l’altro.