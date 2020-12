La festa di Natale dell’asilo in serata, in diretta streaming con i genitori

Originale l’iniziativa dell’asilo Sant’Anna di Bodio Lomnago che, pur di non rinunciare al coinvolgimento dei genitori nella tradizionale recita di Natale in questo anno di pandemia, ha deciso di invitare le mamme e i papà a vedere comunque lo spettacolo dei bambini in diretta, ma in streaming online.

“Ne abbiamo discusso molto al nostro interno – racconta Roberto Sasso, genitore e membro del cda della scuola dell’infanzia – l’obiettivo è quello di condividere comunque insieme la magia del Natale nonostante le restrizioni. E siccome vedere la recita registrata su un dvd non crea la stessa emozione, abbiamo deciso di creare un evento speciale”.

L’attività didattica all’Asilo Sant’Anna termina oggi, venerdì 18 dicembre, ma lunedì 21 la scuola riaprirà in un orario insolito, dalle ore 14, per i suoi 60 bambini (55 su tre sezioni di scuola dell’infanzia e 5 piccolini nella sezione primavera). Le maestre accoglieranno i bambini per un momento di gioco, poi merenda e prove generali seguite dallo spettacolo di Natale, alle ore 18, che sarà trasmesso in diretta streaming per i genitori che potranno seguirlo dal salotto di casa e condividere così il momento della recita, l’arrivo di Babbo Natale in asilo e la distribuzione dei regali acquistati grazie al sostegno dell’associazione Amici dell’asilo Sant’Anna.

“È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori”, si legge nell’invito allo spettacolo inviato ai genitori. “È stato un anno da dimenticare per molti aspetti, ma facciamo di tutto per vivere e condividere la magia del Natale, famiglie e bambini insieme in tutta sicurezza”, spiega Sasso.