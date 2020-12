Il successo della diretta streaming per la recita dell’asilo Sant’Anna

Impegnativa nell’organizzazione ma alla fine seguitissima la recita di Natale degli oltre 60 bimbi dell’Asilo Sant’Anna di Bodio, trasmessa in diretta streaming nella serata di ieri, lunedì 21 dicembre alle ore 18, per un pubblico di oltre 150 genitori, e fra questi sicuramente qualche nonno, amico e parenti vari, che hanno così potuto partecipare all’evento comodamente dal salotto di casa.

Un modo originale per condividere i tradizionali auguri natalizi con tutte le famiglie che, per via del contenimento non potevano quest’anno presentarsi fisicamente in asilo. L’evento è stato possibile grazie alla disponibilità delle maestre (che hanno organizzato un pomeriggio di attività extradidattica in asilo) e al sostegno e all’impegno dell’associazione genitori che ha fatto arrivare in asilo anche Babbo Natale con tanti doni per i bambini.