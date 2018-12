Astuti: “Bocciata la richiesta di fondi per completare il Del Ponte”

«La Regione non si impegna a finanziare il terzo lotto del Del Ponte». Nella riunione del Consiglio regionale, questa mattina si è discussa la mozione presentata dal consigliere del PD Samuele Astuti in cui si chiedeva l’impegno a terminare i lavori dell’ospedale di Giubiano e a comprare le apparecchiature tecnologiche fondamentali a completare il presidio. Opere che richiedono un investimento di 11 milioni di euro ( 9 per il completamento del terzo lotto 2,1 milioni per l’acquisto di nuovi macchinari)

«Lega e Forza Italia hanno avuto il coraggio di votare contro lo stanziamento per il Del Ponte – dichiara Astuti -. Dopo tante parole e tanti impegni, l’ultimo preso ad un incontro con l’associazione Il Ponte del sorriso, questo è il risultato. Ci si dovrà accontentare di un impegno generico preso con un ordine del giorno, quindi altre promesse. Avevamo anche chiesto più risorse per le attrezzature tecnologiche degli ospedali varesini, per dotarli di apparecchiature più aggiornate e per ridurre i tempi di attesa. Anche su questo hanno votato contro. Ne renderanno conto ai cittadini».

L’ospedale pediatrico rimane un tema caldo: inaugurato a maggio 2017 non ha ancora attivato il pronto soccorso e la terapia intensiva pediatrica. La decisione di non finanziare la risonanza e la tac pediatrica pone seri rischi di far decollare il presidio