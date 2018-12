Bambini e ragazzi imparano a sciare alla Baita del fondista

Lo Sci club di Cunardo propone una nuova edizione di “Corsi di sci di Natale”, per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Tre mattinate di corso durante le lunghe vacanze invernali, nei giorni di venerdì 28 dicembre, mercoledì 2 e venerdì 4 gennaio, sempre dalle ore 10 alle 12.30.

In totale a ciascuno si propongono 6 ore di corso con maestri e istruttori di sci, con un pre corso di ski dance e musica tip-top, sull’impianto con pista di fondo in lavorazione in questi giorni.

Il costo è di 50 euro, comprensivo di corso, abbonamento alla pista, tessera sociale e assistenza tecnica.

È anche possibile noleggiare sci, scarponi e bastoncini presso la Baita del fondista.

Per maggiori informazioni: 329 5330396 oppure consultare la pagina Facebook dello Sci club Cunardo.