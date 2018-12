A Bodio Lomnago c’è aria di Natale

La magia del Natale arriva anche a Bodio Lomnago e non solo con il mercatino e il presepe.

L’associazione “Vengo anch’io” ha organizzato per sabato 8 dicembre una vera giornata di festa. Si parte alle 8.30 con il mercatino di Natale per le vie del paese, alle 10.30 santa messa, alle 11.30 inaugurazione del presepe al parco dei Pioppi dove è stato creato un percorso natalizio; alle 16.30 inaugurazione della mostra il “Tesoro sommerso” presso il centro Polivalente di Bodio Lomnago.

Durante il giorno verrà offerto pane con l’uvetta, vin santo, panettone e caramelle.

Saranno anche aperte al pubblico le porte di Villa Bossi, per visitare il museo degli strumenti musicali e un mostra di artisti vari.