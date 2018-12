Calca nell’evacuazione dalla discoteca, 6 morti e decine di feriti

A Corinaldo, in provincia di Ancona, sei persone sono morte e si contano decine di feriti dopo un fuggi fuggi in discoteca avvenuto durante l’attesa per il concerto dell’artista rap Sfera Ebbasta.

Galleria fotografica Calca in discoteca, sei morti 4 di 5

I fatti sono avvenuti intorno alla una di notte (tra venerdì 7 dicembre e sabato 8 dicembre) all’interno della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in quel momento gremita di giovanissimi in attesa del concerto.

I carabinieri si stanno occupando di ricostruire la dinamica che ha provocato al tragedia e dalle prime informazioni diffuse dalla stampa sembra che a scatenare il panico e il successivo fuggi fuggi sia stato un forte odore acre compatibile con l’utilizzo, da parte di qualcuno, di spray urticante.

Le vittime sono cinque ragazzi minorenni (tre ragazze e due ragazzi) e un donna, una mamma che aveva accompagnato la figlia, rimasti schiacciati nelle operazioni di deflusso dal locale. Il punto dove si è verificata la tragedia sembrerebbe essere una sorta di passerella posta proprio all’uscita di sicurezza delimitata da un parapetto che ha ceduto sotto il peso delle persone.

Ecco il momento in cui ha ceduto il parapetto:

Sul posto sono intervenuti per tutta la notte i vigili del fuoco, i mezzi del soccorso sanitario e le forze dell’ordine. Si contano un centinaio di feriti dei quali una dozzina in modo grave.

IL PRECEDENTE A LEGNANO

Se confermata l’ipotesi dell’uso di spray al peperoncino l’episodio ricalcherebbe quanto avvenuto a Legnano, sempre durante il concerto dell’artista rap, quando si verificò un momento di panico dopo che tra le prime file qualcuno aveva fatto uso della sostanza urticante. In quel caso gli spazi della location che ospitava l’evento aveva evitato tragiche conseguenze. LEGGI QUI