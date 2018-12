Calcio in diretta: Mariano – Varese; Pro Patria – Gozzano

Domenica importante per Varese e Pro Patria: i biancorossi – fischio d’inizio alle ore 14.30 – cercano di tornare al successo sul campo del Mariano. Alle 16.30 inizierà invece allo “Speroni” la gara della Pro Patria, che ospiterà il Gozzano. Potrete come sempre commentare in diretta e interagire live con gli hashtag #DirettaVn #MarianoVarese e #ProPatriaGozzano sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI