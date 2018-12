Cambiano i test di ammissione alla Liuc

Novità alla Liuc per il test di ammissione ai corsi di laurea triennale in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale, a partire dal nuovo anno accademico. Dal prossimo appuntamento, in programma per giovedì 7 febbraio 2019, nell’ambito della giornata di Università Aperta, il test sarà differente per gli interessati ai due corsi.

Per quanto riguarda economia il test è obbligatorio solo per coloro che conseguono un voto di maturità inferiore a 85/100 (e non più 80). La prova è volta a valutare le capacità di logica e comprensione del testo, la conoscenza di alcuni elementi della matematica di base, di cultura generale e di attualità.

Per ingegneria invece il test, denominato TOLC – I, è obbligatorio per tutti ed è inserito nel circuito CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) che supporta le Università aderenti nella realizzazione delle prove di accesso e di verifica delle conoscenze per l’ingresso ai corsi di studio universitari. Il test può essere sostenuto sia da studenti del 4° che del 5° anno delle scuole superiori. La prova si articola in 4 sezioni (matematica, logica, scienze, comprensione verbale), più una prova di inglese. Per prepararsi è possibile effettuare una simulazione online sia nelle giornate di open day sia sul sito CISIA (http://www.cisiaonline.it/).