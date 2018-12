Capodanno è alle porte, e promette di essere una notte magica, da festeggiare per rendere il giusto omaggio al nuovo anno in arrivo e salutare i 365 giorni trascorsi.

Molteplici sono le proposte che offrono i meravigliosi locali presenti a Torino, città da sempre attenta a festeggiare in grande stile, ma con classe ogni ricorrenza e ogni evento.

Scegliere come festeggiare il Capodanno a Torino tra eventi al chiuso e feste in piazza o vicino al fiume sarà un piacevole dilemma.

Festeggia nei locali e nelle discoteche più alla moda di Torino

Un modo per festeggiare il Capodanno a Torino è sicuramente in uno dei tanti locali Capodanno, magari con vista Mole o vicino a piazza San Carlo.

Potrete iniziare i festeggiamenti degustando ottimi e ricchi buffet di Aperitivo, per proseguire poi nel dopo cena con tante diverse proposte di animazione; spettacoli di cabaret, musica dal vivo e balletti di ogni genere.

Per una festa di fine anno coinvolgente e divertente da condividere con gli amici più cari, potete scegliere tra le diverse Ville e Castelli che organizzano il party di fine anno.

Gli amanti della notte potranno festeggiare in splendide discoteche, dove spesso vengono organizzati dei veri e propri party tematici, e ogni particolare è curato nei dettagli per regalare forti emozioni.

Gran Cenoni serviti o in alternativa ricchi e prelibati buffet di aperitivo, e musica dei più bravi Dj del momento per ballare e scatenarvi in pista fino alle prime ore del nuovo anno.

I migliori Ristoranti di Torino

Non c’è nulla di meglio che festeggiare la sera di Capodanno degustando un’ottima cena in compagnia delle persone amate.

Nella categoria dedicata ai Ristoranti per Capodanno Torino potrete scegliere tra molteplici cucine e atmosfere. Potrete gustare pietanze della classica cucina Italiana oppure piatti della tradizione delle cucine Regionali. Chi desidera cogliere l’occasione di scoprire gusti e sapori nuovi, di terre lontane, potrà prenotare il proprio tavolo in uno degli splendidi ristoranti etnici oppure orientali.

Spesso, per la cena di fine anno, i bravissimi Chef delle diverse cucine studiano e propongono cenoni con menù guidati da servire in atmosfere addobbate a festa.

