I carabinieri sequestrano 250 kg di fuochi d’artificio

Nascondeva 250 kg di giochi pirotecnici non sicuri all’interno di un garage di Turate ed è stato denunciato. Nella mattinata di oggi, sabato, i Carabinieri della Stazione di Cislago, in collaborazione con quelli della Stazione di Turate, hanno denunciato in stato di libertà S.P., 41enne commerciante di Turate, con precedenti di polizia, responsabile di commercio abusivo di materiale pirotecnico e omessa denuncia di materiale esplodente.

Come ogni anno i Carabinieri hanno intensificato l’attività di contrasto al commercio illegale di artifizi pirotecnici, per scongiurare il consueto verificarsi di incidenti in corrispondenza dei festeggiamenti del Capodanno.

Nel corso di quest’attività i militari dell’Arma hanno perquisito le abitazioni di S.P., prima a Gerenzano e poi a Turate. Nel territorio comasco, in un garage di pertinenza della casa, hanno rinvenuto 250 chilogrammi di articoli pirotecnici, suddivisi in oltre 30 scatoloni. Il materiale, per lo più privo di categoria di riferimento e marchiatura “CE”, di concerto con la Procura della Repubblica di Como, è stato interamente sequestrato.