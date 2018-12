Censimento 2018, nuovi orari del centro rilevazione

I cittadini che hanno ricevuto da Istat la comunicazione per la compilazione del questionario del “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni” hanno tempo fino al 12 dicembre 2018 per procedere alla compilazione via web.

A partire dal 13 dicembre e fino al termine delle operazioni censuarie fissato per il giorno 20 dicembre, la compilazione sarà possibile solo presso il Centro comunale di rilevazione o tramite i rilevatori.

Nel periodo 13 – 20 dicembre il Centro comunale di rilevazione sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 per consentire la più ampia affluenza.