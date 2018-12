Concorso “borderline”, 250 ragazzi a teatro per le premiazioni

Erano 250 gli studenti di scuole medie ed elementari che venerdì 14 dicembre hanno riempito il Teatro Sociale per la festa di chiusura del concorso “Borderline”. La competizione è stata indetta da Agesp in occasione del suo 70esimo anno di attività e si rivolgeva alle scuole della città.

Due i temi della competizione: l’ambiente per le scuole elementari e bullismo e vandalismo per le medie. Temi che i ragazzi hanno affrontato in maniera completamente libera rimanendo sempre “borderline”, quindi seguendo questa linea di demarcazione tra passato e presente, normalità e stranezza. Tutti gli elaborati sono stati poi pubblicati sulle pagine social di Agesp e votati dagli utenti.

Durante la mattinata sono così stati premiati i ragazzi con ingressi al Safari Park di Varallo Pombia per i ragazzi delle elementari e biglietti per il museo della scienza e della tecnica di Milano. Ad aggiudicarseli sono stati i ragazzi della 2B della media delle Crespi mentre per le elementari sono stati premiati i ragazzi della 3B della primaria Ada Negri e gli studenti della 2D, 4D e 5A delle Tommaseo.

Per chiudere la giornata è stato proiettato un video di Agesp sulla raccolta differenziata e poi si è alzato il sipario sullo spettacolo “balla coi bulli”, una rappresentazione scritta da Riccardo Secchi, autore di topolino e Dylan Dog.