Come deve essere un curriculum vitae: i requisiti fondamentali da rispettare

Ecco come deve esser un cv perché sia valido ed esse preso in considerazione.

Conciso. Il curriculum vitae è una presentazione breve e schematica di una figura professionale. Il rimo consiglio utile per preparare il curriculum è usare quelli standard che forniscono uno schema da rispettare. È sbagliato dilungarsi nelle descrizioni perché il selezionatore non ha tempo di leggere dei romanzi. Chi si presenta per una posizione di lavoro, deve avere anche il dono della sintesi.

Veritiero. Diverse ricerche hanno confermato che nella maggior parte dei cv ci sono delle informazioni non vere. Infatti, moltissimi “imbrogliano” e inseriscono nel curriculum dettagli non veri in merito alla loro formazione ed esperienze passate per abbellire un po’ la propria figura professionale. Mentire sul cv è una mossa sbagliatissima da non fare mai, perché si viene sempre, ma proprio sempre, scoperti. Non solo perché si viene scoperti, ma dire la verità è un valore. Una persona che mente sul proprio curriculum dimostra di esser disonesta e questa qualità di sicuro non è una di quelle che le aziende ricercano.

Pertinente. Una delle caratteristiche che il cv deve rispettare è la pertinenza. Questo vuol dire che chi invia la candidatura per un certo posto di lavoro, deve avere un curriculum pertenente. Oggi ci sono, purtroppo, moltissime persone che inviano la loro canditura senza nemmeno prendere visione dei requisiti. È una mossa sbagliata perché si perde solo tempo e si fa perdere tempo ai selezionatori. Non si ottiene nulla, se non sembrare disperato e incapace di capire come funziona il mercato del lavoro. Se si risponde a un annuncio di lavoro, il curriculum deve esser di una persona che ha studiato e si è formata per ricoprire tale posizione. Non ha senso che un commesso risponde a un annuncio per un contabile e viceversa.

Corretto. Attenzione anche alla correttezza grammaticale. Stavolta, non si fa riferimento alla correttezza delle informazioni, ma solo alla forma linguistica. Il curriculum deve essere corretto e non avere perciò nessun tipo di refuso grammaticale. Una persona che presenta un curriculum con un errore grammaticale, non ha alcuna possibilità di venire selezionato. Infatti, la domanda è subito cestinata se c’è un errore di grammatica.

Completo. Quando si parla di completezza del cv, non si fa riferimento alle informazioni, che, come detto prima, devono esse selezionate. Il requisito della completezza fa riferimento a tutti i dati necessari per poter esser ricontattati. Chi invia il suo curriculum non può presupporre che l’azienda abbia già i contatti e – mail grazie alla candidatura inviata via posta elettronica, ma è doveroso includere sempre tutti i contatti nel cv. Ci sono molte persone che danno per scontato che l’azienda sia in grado di recuperare i contatti, ma non è così. Se l’azienda non riesce a contattare il candidato, non se ne fa nulla. Meglio perciò esser esaustivi e includere nel cv tutte le informazioni per esser richiamati, anche se sembrano dettagli superflui.