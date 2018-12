Dimensione Vita per il tuo benessere

Il benessere e lo stare bene deve essere una condizione del corpo, della mente e dello spirito.

Dimensione Vita, in via San Francesco D’Assisi 10 a Varese è il luogo perfetto dove trovare professionisti in grado di aiutarvi a raggiungere uno stato di benessere ottimale.

Una delle caratteristiche principali del Centro, è la possibilità di immergersi in una Vasca di Deprivazione Sensoriale e avere la possibilità di provare la più profonda esperienza di relax che si possa vivere sulla Terra.

Al centro Dimensione Vita si praticano poi tutte le più comuni pratiche olistiche, diverse discipline corporee (yoga, pilates e bioenergetica) e trattamenti per il corpo (ayurveda, Shiatsu, agopuntura, massoterapia, osteopatia); non mancano laboratori creativi e corsi di formazione professionale.

In particolare, da Dimensione Vita è possibile frequentare il Corso Triennale di Formazione per Operatore Ayurvedico, che permette di ottenere il Certificato di Operatore del Benessere in Ayurveda, riconosciuto ai sensi della Legge n.4/2013.

Le iscrizioni per le prime edizioni dei corsi 2019 sono aperte e avete tempo fino al 15 gennaio per chiedere maggiori informazioni e prenotare un posto (ricordiamo che il corso è a numero chiuso).

Ancora, è possibile iscriversi al corso base Shiatsu o al corso Femmine contro Maschi, dedicato alle coppie, per raggiungere una maggiore sintonia di coppia e maggiore consapevolezza dell’essere in due.

Se volete fare un regalo di Natale, è possibile acquistare uno dei tanti pacchetti benessere proposti da Dimensione Vita, come per esempio un buono sconto per provare la vasca di deprivazione sensoriale, un buono per usufruire di un massaggio Ayurvedico o di un trattamento di benessere o relax; oppure ancora una seduta di musico terapia con bagni di gong e di suoni, per rilassarsi e rigenerarsi.

I buoni sono personalizzabili ed è possibile avere ogni informazione chiamato i numeri del Centro.

Lo staff di professionisti aiuta il paziente ad approfondire l’anamnesi fatta dal medico curante, per guidarlo lungo un percorso verso il benessere e la guarigione.

Per maggiori in formazioni o per prenotare una visita è possibile visitare il sito internet, mette “mi piace” alla pagina Facebook o chiamare ai numeri 0332 1507124 oppure 345 1029918.

Lo staff di Dimensione Vita ringrazia tutte le persone che hanno visitato il Centro e colgono l’occasione per augurare a tutti Buon Natale e un felice 2019.