Benvenuti nel meraviglioso mondo del galleggiamento

Stare bene è conoscere e amare sé stessi … il resto è una conseguenza. Cercare rimedi per alleviare lo stress è diventato una vera e propria esigenza e raramente è possibile sperimentare il relax assoluto che solo la deprivazione sensoriale può offrire.

Da Dimensione Vita, centro olistico per la cura e il benessere di via San Francesco D’Assisi 10 a Varese, è possibile immergersi nella Vasca di Deprivazione Sensoriale e provare la più profonda esperienza di relax che si possa vivere sulla Terra.

Mentre si galleggia, in totale isolamento da ogni stimolo esterno, si perde la percezione dei confini corporei e si crea una condizione di benessere totale, capace si contrastare stress, dolori e tensioni.

La deprivazione sensoriale libera la mente e permette al cervello di attingere alle enormi possibilità latenti e alle fonti di creatività, immaginazione, visualizzazione in modo mai provato prima.

Grazie al galleggiamento la mente può raggiungere livelli di rilassamento e meditazione, accompagnando la persona verso uno stato di pur relax.

L’assenza di gravità contribuisce al rapido recupero degli infortuni e a ottenere molteplici altri benefici in campo medico, consentendo alla mente di focalizzarsi sul riparare e ringiovanire il corpo e l’anima.

Per consentire il galleggiamento viene disciolto nell’acqua il Sale di Epsom, un emolliente naturale ed esfoliante per la pelle che aiuta ad alleviare lo stress, eliminare le tossine e migliorare il funzionamento di cuore, sistema circolatorio e sistema nervoso.

Al centro Dimensione Vita si praticano poi tutte le più comuni pratiche olistiche, diverse discipline corporee (yoga, pilates e bioenergetica) e trattamenti per il corpo (ayurveda, Shiatsu, agopuntura, massoterapia, osteopatia); non mancano laboratori creativi e corsi di formazione professionale.

Lo staff di professionisti aiuta il paziente ad approfondire l’anamnesi fatta dal medico curante, per guidarlo lungo un percorso verso il benessere e la guarigione.

Per maggiori in formazioni o per prenotare una visita è possibile visitare il sito internet, mette “mi piace” alla pagina Facebook o chiamare ai numeri 0332 1507124 oppure 345 1029918.