Elezioni provinciali, Fratelli d’Italia punta al secondo consigliere

Per le elezioni provinciali di domenica 29 settembre, Fratelli d’Italia correrà con una lista di partito, composta da 16 candidati in rappresentanza di tutto il territorio provinciale e punta ad eleggere due consiglieri.

Questo è l’obiettivo che traspare dalle parole del suo coordinatore provinciale, il deputato Andrea pellicini: “L’obiettivo che ci siamo dati – dichiara il presidente provinciale Andrea Pellicini – è quello di raddoppiare la nostra presenza a Villa Recalcati, ove oggi siede soltanto Marco Colombo, presidente del consiglio comunale a Gallarate. Quest’ultimo si ricandida anche in questa competizione come capolista. È lui il capitano”.

Alle provinciali di due anni fa FdI conquistò circa 6000 voti ponderati. “In questi due anni i nostri consiglieri comunali sono quasi raddoppiati e quindi possiamo ottenere un risultato migliore – continua Pellicini – la nostra squadra è piena di entusiasmo e soprattutto vi è grande concordia tra i candidati. Tutti cercheranno di conquistare un voto in più per fare bella figura, ma soprattutto per dare una mano al partito.”

Inizialmente, si era pensato ad una lista unica con fratelli d’Italia, Lega e Lombardia e Ideale ma la chiusura delle candidature è andata diversamente: “Posso confermarlo – spiega Pellicini -. Mi era stata fatta questa proposta dalla Lega, nostro principale alleato. Abbiamo deciso di correre da soli perché la competizione ha un sistema elettorale proporzionale puro e quindi non vi è l’esigenza di correre uniti come nel sistema maggioritario. In questa situazione, il nostro primo obiettivo era quello di creare una squadra e lavorare insieme a livello di partito. Tutti i candidati possono sperare di essere eletti, mentre con la lista insieme ai nostri alleati avremmo dovuto puntare solo su due candidati, frustrando le aspettative degli altri 14″.

“C’è grandissimo entusiasmo per le elezioni provinciali di domenica 29 settembre – dichiara Francesca Caruso, vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Varese -. Anche questa volta correremo con una lista di partito, guidata dall’attuale presidente del Consiglio Comunale di Gallarate, Marco Colombo, attualmente unico consigliere provinciale di Fdi, il quale in questi anni ha fatto un grandissimo lavoro ed è pronto a proseguire con il suo impegno nel territorio. Fratelli d’Italia è il primo partito in Italia, alle scorse regionali, come alle politiche, siamo arrivati primi e anche per queste elezioni, qui in provincia di Varese, siamo pronti ad ottenere un risultato importante”.