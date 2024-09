I Civici e Democratici si ripresentano per le Provinciali: “Non siamo espressione di partito, lavoriamo per le città”

In vista delle imminenti elezioni provinciali, fissate per domenica 29 settembre, si è presentata ufficialmente anche la lista Civici e Democratici, composta da amministratori locali civici e di area di centrosinistra, in particolare PD ma non solo.

«La lista Civici e Democratici, con una storia decennale alle spalle, rappresenta una realtà inclusiva e stabile. È il risultato di un’alleanza tra amministratori di centrosinistra, civici e la comunità del Partito Democratico, nata con l’obiettivo di rafforzare la stabilità e la continuità nell’amministrazione provinciale – ha dichiarato Michele Di Toro – Il nostro intento è allargare il più possibile il campo delle forze politiche impegnate nel benessere del territorio».

«I criteri di scelta sono la territorialità, il secondo è quello della competenza – ha spiegato Valentina Verga – Diversi con me hanno già avviato il percorso amministrativo, spero proseguano con me. E spero innanzitutto che al voto non ci sia il temuto astensionismo: l’appello è a venire a votare».

A rappresentare la lista Civici e Democratici ci sono diversi candidati, selezionati con l’obiettivo di dare voce alle istanze della comunità locale e garantire una gestione efficace della Provincia. In particolare, Alessandra Agostini, di Caronno Pertusella, ha dichiarato «E’ una lista in continuità, ringrazio il gruppo per il lavoro fatto insieme e proseguiamo, in particolare sui lavori PNRR approvati che solo per l’edilizia scolastica ammontano a circa 30 milioni di euro».

Stefano Bellaria sindaco di Somma Lombardo ha sottolineato che «Il tema dell’Area Malpensa è molto importante, un tema su cui la Provincia può fare molto. In questa anomala campagna elettorale di secondo livello (sono chiamati a votare solo gli amministratori locali, ndr) , abbiamo fatto presente che siamo in provincia a rappresentare le istanze locali prima ancora che ideologiche».

La caratteristica “civica” della lista è sottolineata anche da Fabio Passera: «Mi candido a rappresentare il nord della provincia. Il nome della lista è ccivici democratici non a caso. E’ vero che qui ci sono molti iscritti al PD, come me, ma ci sono molti rappresentanti civici ed è un sentimento che ci appartiene, anche se c’è chi si è prontamente accaparrato il termine».

A confermare le riflessioni di Passera si è esposta Francesca Madoglio, amministratrice di Mercallo «Sono una rappresentante civica, più civica che ci possa essere, e porto le istanzde del lago ovest, e dei piccoli comuni come il mio» e Michele Bonati, assessore a Besozzo e rappresentante del Movimento 5 stelle: «Siamo una forza progressista e democratica e quindi ci sentiamo bene in questo gruppo, che segue il trend attuale del campo largo».

Con loro alla presentazione c’erano Giandomenico Bettoni consigliere a Castellanza, Carmelo Lauricella consigliere comunale di Gallarate e consigliere provinciale uscente, Walter Fabiano Lorenzin sindaco di Venegono Inferiore.

In lista con loro ci sono Beatrice Bisanti, Ruggero Busellato, Stella Casola, Michele Di Toro, Anna Chierichetti, Giorgio Gariglio, Cinzia Parola.

CHI VOTA E COME ALLE ELEZIONI PROVINCIALI