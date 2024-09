Elezioni Provinciali 2024: ecco chi vota e come

Le elezioni del Consiglio Provinciale di Varese e del Presidente della Provincia si svolgono in modo disgiunto, e con tempi differenti. Il Presidente viene eletto ogni quattro anni, mentre il Consiglio viene rinnovato ogni due anni, creando una situazione simile a quella delle “midterm elections” americane.

I comuni sono suddivisi in quattro cluster in base alla popolazione: Comuni con meno di 3.000 abitanti; Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti; Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti; Comuni con più di 10.000 abitanti. Ogni cluster ha un voto ponderato, che varia in base alla dimensione del comune e ad altri parametri. Il voto ponderato serve per garantire una rappresentanza equilibrata tra comuni di dimensioni diverse.

In provincia, non esiste una giunta, ma solo un Presidente che si avvale di delegati con funzioni simili.

Elezione del Presidente

Possono candidarsi alla carica di Presidente solo i sindaci in carica, che nel caso di Varese sono 136. A votare per il Presidente invece sono i consiglieri comunali, gli assessori che siano anche consiglieri e gli altri sindaci. Il Presidente attuale, Marco Magrini, è stato eletto lo scorso anno. Il mandato ha una durata di quattro anni.

Elezione del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale, composto da 16 consiglieri, viene invece eletto ogni due anni. Anche qui, votano i consiglieri comunali e i sindaci.

Elezioni 2024

Le elezioni si terranno il 29 settembre dalle 8 alle 20, gli elettori sono circa 2000. Le liste in corsa per il rinnovo del Consiglio Provinciale sono quattro:

Civici democratici per la Provincia di Varese

La Provincia al Centro – civici moderati popolari

Lega, Lombardia ideale e civici

Lista Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Dopo le elezioni, la maggioranza è destinata a riformarsi secondo l’esito del voto: il nuovo consiglio ascolterà il Presidente e prenderà le decisioni di conseguenza.