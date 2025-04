Segue la ex ma ha il divieto di avvicinamento, lei chiede aiuto e la polizia di Varese lo arresta

Gioco di sguardi, segnali con le mani, gli agenti delle Volanti esperti al contatto con la strada si fermano e capiscono al volo: quell’uomo che cercava di nascondersi dietro al cartellone pubblicitario non era alla ricerca di un po’ di privacy ma stava nascondendosi. Perché lì non poteva stare.

Nella tarda serata di martedì 22 aprile, la polizia di Stato di Varese ha arrestato un quarantaquattrenne straniero, per la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. L’intervento è avvenuto presso il parcheggio di un supermercato del centro, dove i poliziotti della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato una donna che cercava di attirare la loro attenzione, mentre a pochi metri di distanza un uomo cercava di nascondersi dietro una paratia in metallo. La donna era stata seguita dall’ex compagno all’interno del supermercato da dove, impaurita, è uscita attirando l’attenzione della pattuglia in transito.

Una volta accertato che effettivamente la misura del divieto di avvicinamento era ancora in vigore, i poliziotti hanno proceduto all’arresto del soggetto. Nella giornata di mercoledì 23 aprile si è svolto il processo per direttissima, al termine del quale il Tribunale di Varese ha convalidato l’arresto a carico dell’uomo.