Bianchi interviene sulle elezioni provinciali: “Vanno riformate, elezione indiretta è mancanza di democrazia”

All’indomani delle elezioni provinciali, che si svolgeranno domenica 29 settembre a Villa Recalcati per il rinnovo dei consiglieri provinciali, interviene il consigliere comunale leghista di Varese Matteo Bianchi per rinnovare la richiesta di un ritorno all’elezione diretta degli organi rappresentativi della provincia.

«È passato un decennio dall’introduzione della norma Del Rio-Renzi che ha destrutturato le province, importanti per competenza su strade, scuole e coordinamento territoriale – spiega bianchi -. Domenica 29 settembre ci saranno le urne aperte per il rinnovo dei consigli provinciali. Ritengo una mancanza di democrazia quello di non interpellare il voto popolare per un ente così importante come le province”.

Come noto l’interruzione della riforma delle province ha lasciato il percorso a metà determinando nello stato di fatto un ente i cui rappresentanti sono eletti attraverso elezioni di secondo livello, ovvero che coinvolge soltanto sindaci e consiglieri comunali dei comuni.

«Mi auguro possa esserci una riforma il più celere possibile – auspica Bianchi -. Oramai anche la sinistra ammette su più fronti l’inadeguatezza della norma da loro sostenuta. È ora di dar corso ad un percorso virtuoso di centralità degli enti periferici. A tal proposito, voterò – ovviamente – la Lista della Lega dando fiducia al consigliere di Tradate Giuseppe Speroni, proveniente da un territorio con cui ho sempre lavorato in sinergia da molti anni”.