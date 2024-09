Tenta di rubare dalle macchinette ma fallisce e minaccia i dipendenti dell’ospedale di Varese

Paura questa mattina all’ospedale di Varese quando un uomo ha dato in escandescenze minacciando il personale presente. È accaduto attorno alle 5 di giovedì 26 settembre all’interno del padiglione centrale.

L’uomo, in evidente alterazione, voleva rubare i soldi dai distributori delle bibite posti di fianco al centralino.

Quando si è reso conto di non riuscire a rubare il denaro, ha divelto gli estintori del corridoio minacciando la centralinista che aveva appena preso servizio. Poi, ha cercato negli ambulatori: un’infermiera della diabetologia se l’è trivato davanti ed è fuggita chiudendosi nel centralino.

Solo la minaccia di chiamare le forze dell’ordine ha fatto desistere l’uomo che è scappato, ma prima di andarsene si è abbassato i pantaloni e ha defecato.

Il fatto, accaduto a pochi giorni dall’aggressione al persone del PS, riaccende i riflettori sul tema della sicurezza del personale all’interno dell’ospedale di Circolo. I dipendenti dicono di sentirsi poco protetti.

Durante la notte alcuni accessi rimangono aperti come quello di viale Borri. Anche le porte scorrevoli del padiglione centrale non vengono bloccate, lamentano i lavoratori.

Durante l’emergenza covid del 2020 la direzione aveva deciso di chiudere il portone di viale Borri sin dalle 16, una misura che poi è stata sospesa perchè il varco è una via di uscita dal presidio ospedaliero per quanti entrano in macchina.