L’ingresso di viale Borri dell’ospedale di Varese chiude alle 16

Da oggi, lunedì 12 ottobre, il cancello di Viale Borri dell’Ospedale di Circolo di Varese sarà chiuso alle ore 16:00.

Tale soluzione organizzativa permetterà di rinforzare il check point attivo in corrispondenza di via Tamagno, rendendo così più fluido e controllato l’accesso di via Lazio.

Il cancello di Viale Borri sarà aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 16.00.