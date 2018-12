Le prime anticipazioni sul programma di Filosofarti 2019

Si terrà dal 17 febbraio all’8 marzo, sulle consuete tre settimane, l’edizione 2019 di Filosofarti, il festival della filosofia di Gallarate.

Il tema di riferimento dell’edizione 2019 sarà “Dialogo“.

L’account ufficiale facebook di Filosofarti ha anticipato anche i primi ospiti, che come sempre riflettono anche impostazioni culturali, filosofiche, religiose diverse, nello spirito sempre rivendicato dal festival: ci sono filosofi affezionati a Gallarate come Umberto Galimberti e Umberto Curi, altri che ritornano (come Massimo Cacciari o Vito Mancuso), ma ci sono anche Massimo Fini, Luca Mercalli (già protagonista di uno degli incontri di maggior successo degli ultimi anni, nella foto), la scrittrice gallaratese Marta Morazzoni, il sessuologo Willy Pasini. E ancora Paolo Crepet, il medievalista Franco Cardini, il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Il programma definitivo di Filosofarti dovrebbe essere “chiuso” prima di fine anno, comparirà poi sul sito ufficiale di Filosofarti, oltre ai grandi ospiti comprenderà come sempre anche incontri promossi in collaborazione con il tessuto dell’associazionismo locale. L’edizione 2018 del festival aveva registrato 10mila presenze.