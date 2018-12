Fumo dalla pizzeria, arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Besnate per un incendio in Via Quinzano a Besnate. (foto Gianfranco Galletti)

L’incendio è scoppiato in una pizzeria intorno alle 14.30. Il locale era chiuso e sono stati i vicini a lanciare l’allarme, vedendo del fumo uscire dal tetto dell’edificio.

Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite dalla zona del forno, diffondendo una densa coltre di fumo nel locale. I vigili del fuoco sono in posto due autobotti. Non si segnalano feriti