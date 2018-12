A giudizio per truffa ex avvocatessa varesina

Aveva patteggiato nel 2016 per truffa. Ma un nuovo processo sta per aprirsi ai danni di una ex avvocata varesina oggi di nuovo di fronte al Giudice per l’udienza preliminare che l’ha rinviata a giudizio per via delle denunce di una dozzina di ex clienti.

Persone che che si rivolsero alla professionista per cause di lavoro, ricorsi, soprattutto consulenze legali stragiudiziali che a detta dei clienti non producevano l’esito sperato.

O meglio: in alcune delle contestazioni (che verranno chiarite in dibattimento) la legale è accusata di aver comunicato ai propri clienti fatti non veritieri: annunci di cause mai vinte, ricorsi rigettati e spacciati per risultati “portati a casa”, in un caso si parla addirittura di una decisione di una suprema corte in realtà mai emessa.

Tutte accuse, beninteso, riportate da alcuni dei legali delle vittime, e che andranno provate, lasciando sempre aperta la doverosa porta della presunzione di innocenza, ma che di fatto già oggi si pongono sulla soglia di un processo atteso, anche perché in giudizio sederà anche l’Ordine degli avvocati (legale: Fabrizio Piarulli).

Il comportamento della professionista, infatti, è stato ritenuto lesivo anche dallo stesso ordine degli avvocati di Varese che – caso unico in Italia – si è costituito parte civile nel procedimento penale (tra i reati contestati, oltre alla truffa vi sono anche patrocinio infedele, falso e appropriazione indebita).

Ora il processo si farà: l’ha deciso il Gup Alessandro Chionna. La prima udienza del processo è già stata fissata: si celebrerà il 4 marzo di fronte al giudice monocratico Valentina Maderna.