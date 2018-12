Grande festa di Natale in piazza

Grande festa ieri per la Festa dell’Immacolata, in piazza Libertà a Golasecca. Oltre venticinque bancarelle hanno animato il centro cittadino e per i più piccoli è stato allestito il bosco incantato di Babbo Natale, per tutto il pomeriggio si sono esibiti gli artisti di strada. Babbo Natale è arrivato in carrozza trainata da un cavallo. Sono arrivati visitatori da Somma Lombardo, Sesto Calende ed oltre. Un evento reso possibile grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale e Pro Loco con associazioni del territorio, un gruppo di 10 ragazzi volontari che hanno lavorato 15 ore ininterrotte.

