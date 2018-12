Grazie di tutto, Campiglio!

Sono passati sessantadue anni, da quel giorno del 1956 in cui il Campiglio, a Oggiona con Santo Stefano, iniziò l’attività. E il 30 dicembre spillerà l’ultima birra.

Un traguardo che porta un po’ di tristezza, certo, ma che è anche occasione per tanti per dire un grazie per i tanti anni di attività. Molti sono i clienti già passati a salutare l’Eugenio. E oggi, sabato 22 dicembre, a otto giorni dalla chiusura, anche l’amministrazione comunale ha voluto premiarlo con una targa, consegnata dal sindaco Stefani Maffioli, riconoscimento per il ruolo svolto con un “luogo rappresentativo per il territorio e un punto di aggregazione e di condivisione per molte persone”

L’avventura di Eugenio in via Campiglio è cominciata insieme alla sorella Marina nel 1996, quando hanno rinnovato completamente il locale gestito dai loro genitori. Da bar di paese, dopo 5 mesi di ristrutturazione, divenne una “brasserie”: un locale dove si mangia e si beve birra di qualità. E proprio la qualità è sempre stata il pallino fisso di Eugenio Ongaro che ad ogni birra spillata in questi 22 anni ha ripetuto un rito rigoroso e raffinato nel tempo per servire ai suoi clienti il miglior prodotto possibile.