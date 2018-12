Grazie a medici e infermieri, possiamo abbracciare il nostro Federico

L’ anno 2018 sta per finire è tempo di ringraziamenti . Questa lettera è per ringraziare di cuore tutto il personale degli ospedali varesini Circolo e Del Ponte .

Vi raccontiamo la nostra storia…al mese di maggio ho iniziato ad avere forti dolori al fianco ero a 21+5 settimane di gravidanza.

Corriamo a farmi vedere al pronto soccorso ostetrico del Ospedale del Ponte il nostro punto di riferimento per i territori decentrati. Con prontezza hanno provveduto subito a fare tutti gli accertamenti è stato individuato un calcolo renale che mi causava dolori e mi impediva quasi di stare in piedi . Immediatamente è stato contattato il reparto di Urologia del Circolo in tempi brevi è stato coordinato il trasferimento per effettuare intervento di posizionamento stent ureterale eseguito con la massima priorità con l’obiettivo di migliorare le mie condizioni di salute e raggiungere il termine della gestazione.

Purtroppo per noi la nostra avventura ha avuto un altro incidente di percorso a 27 settimane mi è stato diagnosticato diabete gestazionale ma grazie all’ambulatorio di Diabetologia ed Endocrinologia che in costante collaborazione coi ginecologi del Del Ponte mi hanno seguita in maniera impeccabile ho ultimato in serenità la mia gravidanza il 28 settembre 2018.

Un grazie di cuore a tutto il personale medico- infermieristico degli ospedali del Circolo e Del Ponte.

Grazie a tutti i ginecologi e le ostetriche che lavorano ogni giorno con dedizione.

Grazie a tutti voi oggi possiamo stringere il nostro piccolo Federico.

Mamma Francesca, papà Giuseppe e il piccolo Federico.