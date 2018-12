Nuovo gruppo per vendere o scambiare libri per bambini, e condividere idee

Dalla passione per albi illustrati e letteratura per l’infanzia, nasce a Varese un nuovo gruppo Facebook dedicato alle mamme, ai papà e in generale a tutti gli amanti del genere. Si chiama “Libri per bambini – vendo/scambio/compro”, conta già oltre 400 membri e a lanciarlo è la mamma varesina Michela Manfredi.

“I libri per bambini mi sono sempre piaciuti – racconta Michela – Quando sono rimasta a casa dal lavoro, dopo la nascita del mio secondo figlio, mi sono dedicata a questa passione andando oltre al ruolo di madre, seguendo dei corsi sulla lettura ad alta voce e per i bambini per imparare a valorizzare sempre di più questi strumenti di apprendimento, confronto e meraviglia”.

Da qui la sua attività di volontaria nelle scuole (dalla materna di Daverio all’elementare montessoriana di Calcinate) per leggere ai bambini i libri più disparati, seguendo tecniche diverse, inclusa quella del Kamishibai, il teatrino giapponese.

Come le ciliege, un libro tira l’altro, tanto che librerie e biblioteche a un certo punto sono diventati stretti: “Così ho cominciato a frequentare gruppi Facebook per lo scambio e la vendita di libri per bambini e da cui è nata l’idea di questo nuovo gruppo: “Volevo creare uno spazio dedicato a questa passione che non fosse orientato solo all’aspetto economico – spiega Michela raccontando che per alcuni testi finiti fuori catalogo i prezzi possono essere anche molto alti – ma capace di dare ampio spazio alla condivisione tra genitori e allo scambio di idee, oltre che di libri”.

Ecco quindi il gruppo Fb “Libri per bambini” radicato sul territorio di Varese e Alto Milanese, dove le mamme possono scegliere di vendere, comprare o scambiarsi libri spedendoseli, o anche incontrandosi per un caffè e allacciare nuove relazioni basate sull’interesse comune per la narrativa dedicata ai più piccoli.

Sul gruppo quindi si possono trovare o chiedere libri non più in commercio, provare a scambiare albi illustrati per piccini con altri tipi di testo più adatti al bimbo ormai cresciuto o anche chiedere consiglio e condividere opinioni.

“I libri sono una cosa preziosa, ma ingombrano. Non bisognerebbe mai buttarli – spiega Michela – piuttosto scambiamoceli, regaleranno nuova meraviglia“.