Il “Magazzino generale” dei libri per bambini e ragazzi

La biblioteca di Besozzo si allarga per aprire un nuovo spazio: il “Magazzino generale del libro dell’infanzia”. Un “archivio attivo”, aperto a tutte le biblioteche, agli studiosi e ad eventi a tema, unico nel suo genere, destinato a dare una seconda vita ai libri per ragazzi, garantendo loro nuova vita e una conservazione sostenibile, accanto al fascino indiscusso delle novità editoriali.

Il progetto di chiama Ri-leggere e sabato 24 novembre celebra una vera e propria festa, “Ri-leggiamo”, piena di libri, mostre, storie, incontri e laboratori per bambini e famiglie, dalle ore 9:30 alle ore 18:00, nella sala letture della Biblioteca civica di Besozzo.

Promotore dell’iniziativa è il Sistema bibliotecario dei Laghi assieme al Comune di Besozzo, in collaborazione con la Provincia di Varese e l’associazione Nati per Leggere e con il cofinanziamento di Regione Lombardia.

ARCHIVIO STORICO ATTIVO

Con il Magazzino del libro per l’infanzia “Ri-leggere” vuole dare una seconda vita ai libri per bambini altrimenti destinati a cadere nell’oblio perché troppo vecchi.

Capita spesso che i libri conservati per il prestito dalle biblioteche con il tempo si rovinino diventino delicati o, anche se in buono stato, siano comunque destinati a far posto alle nuove pubblicazioni, fosse solo per ragioni di spazio. In questi casi le biblioteche regalano i volumi in eccesso, oppure li archiviano in spazi inaccessibili o, nel peggiore dei casi, li avviano allo smaltimento. Così, in assenza di un ente preposto alla tutela della memoria storica della produzione editoriale per ragazzi, alcune mirabili edizioni di testi classici o validi libri rischiano di andare per sempre perduti.

Non accadrà più: questo Magazzino (attualmente in allestimento in una sala attigua alla biblioteca civica di Besozzo) sarà un serbatoio cui le biblioteche potranno attingere e depositare, ma anche una realtà altamente specializzata nella promozione della lettura per bambini già dalla gravidanza.

Un Magazzino ad alta sostenibilità (alimentato dagli scarti delle altre biblioteche) dove conservare e promuovere il recupero dei libri, dando così ai volumi una seconda vita in cui saranno accessibili a biblioteche, ricercatori o privati nostalgici di qualche vecchia edizione

REPARTO NOVITÀ

All’interno del Magazzino generale del libro per l’infanzia, accanto all’archivio, ci sarà uno spazio dedicato alle novità., in cui si concentreranno i nuovi acquisti del Sistema bibliotecario dei laghi relativi all’infanzia: testi di riferimento, esemplari specifici, editoria specializzata.

“Da molti anni il Sistema sostiene e promuove iniziative legate a Nati per leggere e per la promozione alla lettura in età prescolare e scolare attraverso manifestazioni, laboratori, mostre e acquisto di volumi”, spiegano i promotori.

Oltre alle novità editoriali e ai volumi per la primissima infanzia, il Magazzino avrà delle sezioni dedicate ai volumi per la lettura aumentata e ai libri specifici per i disturbi dell’apprendimento e le neurodiversità.

SPAZIO DA VIVERE

Il Magazzino darà vita a mostre, percorsi didattici, iniziative rivolte alle scuole, ai piccoli utenti e agli adulti che vogliono ritrovare l’emozione delle letture della propria infanzia. Sarà una Biblioteca nuova, dedicata esclusivamente all’infanzia che diventa uno spazio da condividere con i grandi, dove sia possibile trovare nuovi spunti per la lettura con figli, alunni o nipoti.