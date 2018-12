Incendio in una casa di riposo: gravissimo un uomo

(immagini di repertorio)

Fiamme nella tarda serata di ieri, giovedì 27 dicembre, in una casa di riposo di Milano in zona Portello. L’incendio è divampato,attorno alle 22, nella Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’Istituto “Palazzolo” di Milano gestito dalla Fondazione Don Gnocchi .

Il rogo è partito da una camera, forse a causa di una sigaretta. Diciotto i feriti: un uomo,di 70 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda. Un’altra persona è in condizioni critiche ma non è in pericolo di vita. Coinvolte altre 15 persone ma con conseguenze di lieve entità.

L’intero reparto stato evacuato dai vigili del fuoco mentre il 112 è intervenuto con 12 ambulanze, tre automatiche e un mezzo per le maxi emergenze.

L’operazione dei vigili del fuoco si è conclusa alle 23.30