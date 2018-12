Incidente all’ingresso di Tradate, feriti tre ragazzi

Tre ragazzi di 17, 19 e 21 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale a Tradate, all’ingresso dell’abitato.

È successo intorno alle 21.30, sul posto sono intervenuti carabinieri, pompieri e tre ambulanze e un’auto medica (foto d’archivio).

Alla fine i ragazzi sono finiti in ospedale, uno in “codice verde” e due feriti ma non in pericolo di vita (codice giallo, uno a Tradate, l’altro al Circolo di Varese).