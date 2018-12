Incidente in Autolaghi: disagi in direzione Varese

(immagine di repertorio)

Un incidente è avvenuto sull’Autolaghi in direzione Varese tra le uscite di Cavaria e Castronno poco prima delle 8. Coinvolto un mezzo pesante.Una donna di 38 anni ha riportato ferite ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Ripercussioni sul traffico rimasto penalizzato: la coda di vetture arriva sino all’uscita di Solbiate