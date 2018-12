Interreg approva i 4 progetti presentati dalla Provincia

«Abbiamo appreso oggi che tutti i progetti presentati dalla Provincia come capofila sono stati approvati e finanziati dall’Autorità di gestione del programma Interreg – dichiara Martina Cao, capogruppo dei Civici e Democratici in Provincia – è il frutto di un serio impegno durato anni e portato a termine dall’Amministrazione Vincenzi di centrosinistra».

L’importante lavoro di coordinamento territoriale e di costruzione di reti di partenariato portato avanti in questi anni dalla Provincia di Varese si è dimostrato vincente. I quattro progetti presentati riguardano il miglioramento della qualità delle acque del Ceresio, la gestione dei rischi connessi alla frana di Cadegliano Viconago, la mobilità dolce con il progetto TI-Ciclo-VIA e la gestione transfrontaliera dei rifiuti inerti con il progetto GETRI.

«Questi progetti riguardano aspetti cruciali per lo sviluppo del territorio e per la sua vivibilità. Le ricadute sulla qualità della vita delle nostre Comunità potranno essere importanti. Ed è per questo che il grande lavoro fatto da Vincenzi insieme anche ai Civici e Democratici va riconosciuto. L’auspicio è che la nuova amministrazione continui questo percorso a beneficio di tutto il territorio» – conclude la capogruppo.