La Croce Rossa cambia nome

Dopo 32 anni, la Croce Rossa di Luino cambia nome, forgiandosi secondo un’identità territoriale che si è consolidata in anni di impegno nella Comunità.

Con la delibera numero 144.18 del 30/11/2018 il Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana, con il parere favorevole del Comitato Regionale, ha infatti approvato il cambio di denominazione per la realtà luinese, considerando la capillarità dell’Associazione sul territorio, l’estensione della zona in cui insiste, in particolare le Valli del Verbano e del Piambello, il rapporto sempre più stretto con le Amministrazioni comunali dei piccoli comuni montani dislocati in tutto il nord del varesotto, l’eterogeneità di provenienza degli oltre 260 volontari.

Ha quindi preso atto che la denominazione “Croce Rossa di Luino e Valli” raffiguri l’esatta conformità ed identità della realtà volontaristica, guidata dal 2013 dal cavalier Pierfrancesco Buchi.

«Stiamo riscrivendo la storia con questo cambio della denominazione per il nostro Comitato. Ha infatti un significato alto ed importante, perchè rappresenta il valore della condivisione a cui orientiamo ogni giorno il nostro impegno da volontari della Croce Rossa Italiana.

Siamo sempre stati per includere, sentendoci parte di un’ampia Comunità, costruendo una rete sul territorio che parta da Luino, ma che sappia abbracciare e rispecchi i valori e le radici territoriali che ognuno di noi sente dentro. Questo atto storico lo dedichiamo ai tanti uomini e donne che in 32 anni anno di servizio hanno contribuito alla crescita della nostra Associazione».