L’abete cede e si “appoggia” al condominio

Mercoledì 26 dicembre i vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti nel capoluogo in via Postumia per il taglio di una pianta. Un grosso abete si è infatti spezzato e si è appoggiato ad un condominio.

I vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi: un’autopompa, un’autogru e un’autoscala hanno tagliato la pianta e messo in sicurezza l’area.

Le operazioni di rimozione sono state rese particolarmente difficili causa l’altezza della conifera e la posizione di difficile accesso. Gli operatori hanno lavorato quattro ore assicurando la pianta e tagliandola in più punti.