L’addio di Eco90 al presidente onorario Antonio Pizzi

Grande cordoglio in paese per la scomparsa del presidente ad honorem dell’associazione ambientalista Eco’90, scomparso in questi giorni, Antonio Pizzi. I funerali sono stati celebrati ieri alla chiesa parrocchiale san Pietro e Paolo.

“Esprimiamo – si legge in una nota diffusa dal sodalizio uboldese – profondo cordoglio alla famiglia di Antonio Pizzi, per la perdita di un grande uomo di valore e di cultura. Fondatore ed anima della prima Associazione Ambientalista della nostra comunità, ha profuso il suo impegno, con correttezza e sensibilità, per mantenere vita l’attenzione di noi uboldesi sui temi ecologici del territorio e sul rispetto della nostra identità di cittadini”. Malgrado la scomparsa concludono: “Restano il ricordo e l’esempio di una persona generosa da emulare nei principi e nella dignità.