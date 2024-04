Con gli Amici del Rugareto un incontro sul clima e bicuna iclettata al giardino botanico di Uboldo

Il gruppo rescaldinese di cittadini attivi “Amici del Rugareto” invita la cittadinanza all’ultimo evento della stagione del ciclo “Ambientiamoci”, una serie di incontri a tema ambientale che raccontano il territorio e il rapporto che esso ha con tutti gli esseri viventi che lo abitano. Gli incontri sono patrocinati dal Comune di Rescaldina.

L’appuntamento è fissato per giovedì 18 aprile, ore 21, presso la Biblioteca Lea Garofalo di Rescaldina con una conferenza dal titolo “Clima e leggi della termodinamica”, tenuta da Gianni Riva. Il cambiamento climatico sta minacciando la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. Gli esperti concordano sul fatto di non superare la soglia del grado e mezzo di riscaldamento rispetto l’era preindustriale. Perchè è importante questo valore e su cosa si basano gli studi effettuati? Gianni Riva ce lo spiegherà esponendo la relazione tra clima e leggi della termodinamica.

Sabato 20 aprile, invece, tappa al giardino botanico curato da Gianni Riva sito a Uboldo, presso il Centro Sportivo Claudio Galli, via Antonio Maria Ceriani, 25. Il giardino non solo ospita piante autoctone dell’alta pianura lombarda, ma anche essenze rare e in via di estinzione provenienti da tutto il mondo. Una piccola oasi per preservare e far conoscere il mondo vegetale a tutti gli amanti della natura.

Raggiungeremo il giardino botanico in bicicletta, partendo alle ore 9.20 dal Parco Antonella Iasilli sito in via Nenni a Rescaldina. Per chi volesse raggiungerci direttamente al campo sportivo, l’appuntamento è fissato per le ore 10.