Libero l’amministratore delegato di Eolo

Luca Spada, amministratore delegato di Eolo, è di nuovo un uomo libero. Dopo aver passato una settimana agli arresti domiciliari, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, Piera Bossi, ha deciso che non ci sono più i presupposti per la custodia cautelare in quanto non vi sarebbe pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato. Il pm aveva dato, proprio per tale motivo, parere favorevole dopo l’interrogatorio di garanzia che si è svolto venerdì.

LA VICENDA

Luca Spada è indagato, insieme ad altri collaboratori, per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e furto di radiofrequenze non assegnate commessi attraverso la sua azienda di internet provider, Eolo, una realtà tutta italiana che fornisce connessione internet attraverso ripetitori e antenne che comunicano con i segnali radio. I fatti contestati dall’allora sostituto procuratore bustocco Nicola Rossato (oggi trasferitosi a Milano) risalgono a circa due anni fa.

Ora Spada passerà al contrattacco e già punta il dito contro il concorrente principale di Eolo, la società Linkem, che avrebbe fatto diversi esposti e segnalazioni contro Eolo.

IL COMUNICATO DELL’AZIENDA