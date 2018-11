Caso Eolo, lunedì la decisione del gip sulla misura cautelare

Luca Spada, amministratore delegato di Eolo agli arresti domiciliari da martedì scorso, è stato interrogato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari sulla vicenda che lo vede accusato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata e furto di radiofrequenze non autorizzate pluriaggravato.

L’A.d. della società che fornisce servizi internet ha risposto alle domande del giudice, assistito dall’avvocato Mario Zanchetti, e ha provato a chiarire la sua posizione e quella dell’azienda in merito ai fatti contestati. Il legale di Spada ha preferito non rilasciare dichiarazioni al termine delle 3 ore di interrogatorio.

Da quanto emerge, però, Spada non si sarebbe solo limitato a rispondere alle domande ma avrebbe anche fornito documentazione dettagliata che il sostituto procuratore e il gip esamineranno entro lunedì, prima di decidere sull’eventuale revoca della misura cautelare che vede l’amministratore delegato di Eolo ancora ristretto agli arresti domiciliari.

Sembrerebbe, infatti, che nella consistente mole di documenti ci sia anche quanto basta per dimostrare che già a fine 2016 la società avesse spento il segnale su una delle due frequenze oggetto di contestazione, pagando la relativa sanzione amministrativa per averla utilizzata senza concessione anche se in un area limitata e abitata da pochissime persone, mentre per l’altra frequenza incriminata la documentazione attesterebbe che si trattava di una sperimentazione accordata col ministero e che, scaduto il termine per l’effettuazione dei test, l’azienda abbia immediatamente (con un minimo di tempi tecnici, ndr) dismesso il segnale.

Se il pm valuterà sufficienti gli elementi forniti a supporto della sua versione, dunque, già lunedì potrebbe arrivare la decisione di revoca della misura degli arresti domiciliari per Spada.