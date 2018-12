Marijuana addosso e in casa, denunciato 50enne

Girava per Busto Arsizio con 19 grammi di marijuana addosso, viene fermato dai Carabinieri e scoprono che a casa ne nascondeva altri 55 grammi. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 50enne di Castellanza, celibe, pregiudicato.

L’uomo, controllato durante un normale servizio perlustrativo, sè stato trovato in possesso di un involucro contenente 19 grammi di erba, conservato nella tasca del giubbino.

I militari, quindi, hanno deciso d’iniziativa, di effettuare una perquisizione domiciliarerinvenendo un contenitore con 55 grammi di marijuana e un secondo involucro con un paio di grami di hashish.

La vicenda è stata immediatamente posta al vaglio della Procura che dovrà valutare le responsabilità dell’uomo e le ragioni della detenzione di un cosiì rilevante quantitiativo di sostanza stupefacente.