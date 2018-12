Natale è “Dono”, torna il progetto di Nonsolopane e Avsi

Un “Dono” speciale, un momento unico da condividere. A tre settimane da Natale tornano insieme il Banco di solidarietà alimentare Nonsolopane e Avsi, l’Associazione volontari per il servizio internazionale. Come lo scorso anno le due realtà varesine apriranno un temporary shop nel centro cittadino, dove si potranno acquistare le marmellate del progetto “Dono”, gli splendidi presepi realizzati a mano e i dolci di Natale.

«Da sempre diciamo che condividere il bisogno aiuta a condividere il senso della vita», afferma il presidente di Nonsolopane Andrea Benzoni. «Una frase che per noi si traduce in realtà concreta. Così, in occasione della Campagna tende 2018, ci uniamo ad Avsi per proporre un punto di incontro e dare la possibilità a tutti di sostenere i progetti di aiuto internazionale e la realta del Banco».

Il temporary shop verrà inaugurato sabato mattina (8 dicembre) in corso Matteotti 2, a pochi passi da piazza Monte Grappa. Poi sarà praticamente no stop fino al 24 dicembre: porte aperte da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19; durante i weekend, invece, si effettuerà l’orario continuato.

Le confetture di Banco Nonsolopane sono acquistabili tutto l’anno anche online attraverso il sito www.donononsolopane.org.