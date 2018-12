Nazionale a Varese, il pass mondiale passerà dalla Enerxenia Arena

Il 31 agosto 2019 inizieranno in Cina i Mondiali di basket. L’Italia è a un passo dalla qualificazione e quell’ultimo gradino della scala sarà alla Enerxenia Arena di Varese.

Il prossimo venerdì 22 febbraio, di fatti, i ragazzi di coach Meo Sacchetti affronteranno l’Ungheria al “Lino Oldrini” di Masnago; con un successo il biglietto per la Cina sarà ufficialmente nelle tasche degli azzurri.

L’ufficialità è arrivata oggi, giovedì 6 dicembre, nel corso del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro.

Un’idea nata in itinere, come conferma il general manager della Pallacanestro Varese, Andrea Conti: «Nel momento in cui è decaduta la possibilità Livorno, la Federazione cercava un campo. Ci sono stati dei contatti tra la società e la Fip, seguito da un sopralluogo che ha avuto esito positivo. La volontà di riportare l’Italia a Varese c’era già da tempo; si pensava a un’amichevole pre-mondiale, poi è sorta questa opportunità e l’abbiamo colta».

Questo il comunicato della Fip: