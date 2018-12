“Nico cerca un amico” al Teatro sull’Acqua

“Nico cerca un amico”, portato in scena dal Baule Volante (Ferrara) sabato 8 dicembre alle 16.30 in Sala Polivalente San Carlo è lo spettacolo che inaugura la nuova stagione dei “SabatinFamigliaTeatro”, rassegna teatrale per famiglie e bambini da 3 a 10 anni, curata da Il Teatro sull’Acqua insieme alla Compagnia degli Amici del San Carlo.

“Sembra lontano anni luce il primo spettacolo della rassegna che nel febbraio 2012 vide ottanta pionieri partecipare al primo spettacolo dei SabatInFamigliaTeatro sotto il tendone del Circo Clap con una temperatura esterna di -12 gradi – ricorda Luca Petruzzelli, presidente dell’associazione Teatro sull’Acqua – Da allora Arona è diventata un punto di riferimento per il Teatro Ragazzi, un hub culturale cui possono attingere le famiglie delle province di Novara, Verbania e Varese”.

CHI È NICO?



Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno: ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale, un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma è così difficile trovare un amico diverso!

Tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe, “Nico cerca un amico” è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico.

“IO VADO AL SAN CARLO”

Per sostenere la valorizzazione della Sala Polivalente San Carlo, al civico 7 di via Don Giovanni Minzoni, dove vanno in scena gli spettacoli della rassegna, con il sostegno di Fondazione Cariplo è stata realizzata l’iniziativa “Io vado al San Carlo” che premia i migliori frequentatori: ogni nucleo familiare che parteciperà ai SabatInFamigliaTeatro riceverà una card, e un timbro ad ogni appuntamento, per vincere un weekend culturale in una città d’arte. Molti sono gli eventi oltre ai SabatInFamigliaTeatro che danno diritto ad un timbro (regolamento e tutti gli altri appuntamenti al sito www.iovadoalsancarlo.it).

Il biglietto intero dei SabatInFamigliaTeatro ha un costo di 6,00€. Per i nuclei familiari di almeno 4 persone viene applicata la tariffa ridotta di 5€ a biglietto. Ingresso omaggio per i bambini al di sotto dei 3 anni.

I biglietti possono essere prenotati inviando una mail a: info@teatrosullacqua.it.

Per maggiori informazioni: www.teatrosullacqua.it.