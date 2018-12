Pagelle: Bertone si merita gli applausi. Iannuzzi in gran progresso

ARCHIE 7

Inizia con le mani fredde e la mira storta, ma appena capisce di dover cambiare marcia inizia a giocare come si deve. In pochi possessi fa crescere il bottino personale con qualche pennellata di spettacolo.

AVRAMOVIC 8

Prova da leader della squadra anche in una sera relativamente tranquilla, nel senso che si prende la giusta dose di responsabilità e viene premiato da una partita che va letteralmente dalla sua parte. Troppo rapido, troppo sveglio, troppo affamato per i teneri difensori ospiti. E già che c’è, regala la bellezza di nove assist ai compagni.

IANNUZZI 8

Saluta l’avvio della propria gara tirando una stoppata “alla Mutombo” con palla che finisce in parterre. Una giocata che lo carica a puntino, tanto che a ogni ingresso in campo regala cose buone. Preciso in lunetta, solido in mezzo all’area, reattivo nel fare spazi vicino a canestro: prosegue nel trend positivo visto nelle ultime partite. E con Torino sarà l’ex di turno.

NATALI 6,5

Mezza partita trascorsa sul parquet dando prova di affidabilità e di solidità. Non disdegna di guardare il canestro, anche con un “centro” acrobatico sul finire della partita, conferma il fatto che Caja ha ormai gran fiducia in lui.

SCRUBB 7

Ancora una prova da califfo, con numeri che migliorano minuto dopo minuto senza però rubare la scena ai compagni di squadra. Quando sembra sparire, ricompare con una tripla, un canestro elegante, una difesa precisa.

TAMBONE 6,5

Forse l’ultimo ad iscriversi alla sagra del canestro, però alla fine è bravo a fare bottino pure lui. Prima di realizzare, si prende la briga di gestire la squadra con attenzione e concretezza (5 assist).

CAIN 7

Inizia da dominatore (suoi i primi sei punti del match), poi man mano che trascorre il tempo lascia sempre più spazio a uno Iannuzzi ispirato, restando fuori a tirare il fiato come non gli è capitato spesso nell’ultimo anno. 11+9 in appena 16’30” di gioco, tanto per non perdere le buone abitudini.

MOORE 6,5

A prima vista sembra il classico spettatore non pagante, in campo per una sgambata utile a tenere caldi i muscoli. Poi però, tabellino alla mano, chiude a nove assist e zero palle perse, segno che non l’ha assolutamente presa sottogamba.

BERTONE 8 (MVP)

Beh, dai, giusto così: palma del migliore in campo un po’ per affetto (il pubblico lo ha incitato a più riprese), un po’ perché effettivamente la sua prova è stata maiuscola, con 9/10 dal campo e tanti canestri quando ancora l’AEK era in partita. Tutto sommato, pure i 5 falli sono un segnale positivo, perché a lui è spesso toccato il bomber ospite Vinales e con le buone o con le cattive ha contribuito a spegnerlo. Tutti, a occhio, sarebbero contenti se rimanesse ritagliandosi spazio in coppa. Vedremo.