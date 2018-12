PD, nasce “Diversamente Varese”

Martedì 17 dicembre si è svolta la prima riunione del comitato provinciale di “Diversamente Varese” presso la sede del circolo PD di Cairate. Si tratta di un’area politica che nasce intorno alla proposta politica e programmatica promossa da Matteo Richetti già qualche mese fa, quando si era candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

(nella foto da sinistra: Andrea Di Salvo, Giancarlo Pignone e Matteo Richetti)

«Gli eventi politici – recita una nota di Diversamente Varese – hanno cambiato l’insieme di persone senza cambiare il percorso e la volontà di essere una via chiara per il futuro del PD, con una idea di partito inclusivo e capace di ascolto e di Paese solido e solidale che trova e offre sostegno al ticket con Martina segretario. I comitati che stavano nascendo hanno oggi un nuovo e ancora più significativo ruolo di rappresentanza. Ecco perché era importante dare il via allargando la platea delle persone interessate».

L’incontro di Cairate, che è stato promosso da Giancarlo Pignone, Angelo Senaldi, Andrea Di Salvo e Pietro Resteghini, ha trovato un valido confronto con iscritti e amministratori del partito. Si è stabilito che verranno strutturati ulteriori comitati, in particolare uno che coinvolgerà l’area laghi e nord Varese e uno che coinvolgerà l’asse valle Olona, così da promuovere quella territorialità tanto necessaria per il radicamento della proposta politica e ricercata anche nel programma congressuale.

«I giovani saranno naturali protagonisti, insieme a tutti gli altri partecipanti, nella costruzione, nella declinazione e nella promozione attraverso i folders, aree tematiche di confronto a livello nazionale dei comitati Diversamente per la elaborazione e la declinazione di proposte specifiche su temi quali ambiente, sicurezza, formazione, sanità, lavoro e digitalizzazione».