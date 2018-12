Pro Patria – Gozzano, quarto atto

(Foto Giovanni Garavaglia)

Sarà ancora segno “X”? Nel 2018 Pro Patria e Gozzano si sono trovate di fronte tre volte e in tutti i casi il risultato è stato di pareggio. 0-0 nella Poule Scudetto di maggio a Gozzano, 2-2 nell’andata di Coppa Italia a Busto Arsizio e 1-1 nel ritorno a Vercelli, con il passaggio del turno a favore dei piemontesi.

Domenica 9 dicembre (ore 14.30) allo “Speroni” le due squadre si affronteranno per la quarta volta nell’anno solare 2018, anche se le due formazioni sono cambiate non poco dall’ultimo incontro.

Per la Pro Patria le variazioni non sono state tanto negli uomini, quanto nella mentalità di squadra, che ha saputo adattarsi alla Serie C. Il Gozzano invece è intervenuto molto nel mercato, rinforzando la rosa e trovando ottime risposte dai neo-arrivi.

Queste variazioni in positivo hanno permesso alle due squadre di attestarsi al centro della classifica: 16 punti per i biancoblu di Busto Arsizio, 15 invece per i cusiani.

Mister Ivan Javorcic non potrà contare sullo squalificato Battistini in difesa, che verrà sostituito dal rientrate Ivo Molnar, e di Riccardo Colombo in mediana, infortunato. Soliti i ballottaggi: a centrocampo tra Disabato e Pedone e in attacco tra Gucci e Mastroianni.

Nel 3-4-1-2 di mister Antonio Soda invece l’estroso brasiliano Messias giocherà alle spalle dell’ex Varese Rolando e di Carletti. Il Gozzano arriva dalla sconfitta interna 1-0 a Vercelli contro la Pro Vercelli in una delle stranezza di questo campionato.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ProPatriaGozzano sui social.